Inter News 24 Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sulla sua carriera in nerazzurro e la rivelazione di mercato. I dettagli. Marco Materazzi ha parlato, a margine di Betsson.sport, del momento dell’ Inter in Serie A. LOTTA SCUDETTO – In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione delle squadra grande equilibrio, forza e qualità. Con la Roma ha vinto bene, soffrendo solo un quarto d’ora. Ha perso due partite, ma si è rialzata e sta dimostrando di valere la testa. Anche il Milan sta facendo un grandissimo campionato anche perché non ha le coppe. 🔗 Leggi su Internews24.com

Materazzi: «Scudetto? L'Inter è la più forte, ma attenzione a questa squadra. Il merito è di Ausilio, vi spiego»