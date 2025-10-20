Materazzi | Potevo andare alla Roma con Totti e De Rossi avremmo potuto vincere

In un’intervista rilasciata a margine di un evento organizzato da Betsson.sport, Marco Materazzi ha svelato la possibilità – poi mai concretizzata – di vestire la maglia della Roma nel 2006. Queste le sue parole: “ Dopo il Mondiale ho avuto la possibilità di andare alla Roma, ma si voleva fare il matrimonio con i fichi secchi. Sono rimasto all’Inter e penso di aver fatto abbastanza bene. Mi sarebbe piaciuto giocare con Totti e De Rossi e sono convinto che avremmo potuto vincere qualcosa insieme “. Materazzi ha poi concluso tornando sul match Roma-Inter ed analizzando anche la situazione generale in Serie A, individuando proprio nei nerazzurri la formazione con l’organico migliore: “In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l’Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Materazzi: “Potevo andare alla Roma, con Totti e De Rossi avremmo potuto vincere”

