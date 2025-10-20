Massese troppo distratta in fase difensiva Le zebre regalano il derby al Viareggio
massese 1 viareggio 2 MASSESE: Gatti, Maffei (46’ Grasso), Marchini (61’ Favret), Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli (53’ Marabese), Caponi, Buffa, Mariani (46’ Centonze), Lucchesi (77’ Bacci). A disp. Cozzolino, Biagi, Vazio, Baudi. All. Marselli. VIAREGGIO: Nucci, Romanelli, Ivani, Lollo (42’ Gabrielli I.), D’Alessandro, Bertacca, Apolloni, Belluomini (71’ Bertelli), Pegollo (86’ Morelli), Gabrielli G., Galligani. A disp. Carpita, Barsotti, Maurelli, Giannotti, Baroni, Tieu. All. Vangioni. Arbitro: Danesi di Pistoia. Marcatori: 16’ Galligani (V), 41’ Buffa (M), 43’ Gabrielli G. (V). Note: spettatori 560; angoli 5-4; espulso 85’ Lasagna; ammoniti Gabrielli G. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
