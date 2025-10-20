Martiri di Gorla la cerimonia in ricordo dei 184 bambini uccisi

20 ott 2025

Il 20 ottobre 1944 un bombardamento alleato colpì la scuola elementare Francesco Crispi. E fu strage di piccoli innocenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

martiri di gorla la cerimonia in ricordo dei 184 bambini uccisi

© Ilgiorno.it - Martiri di Gorla, la cerimonia in ricordo dei 184 bambini uccisi

