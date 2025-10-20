Martina Nasoni la notizia e la foto due mesi dopo il trapianto di cuore
A distanza di quasi due mesi dal delicatissimo intervento di trapianto di cuore, Martina Nasoni è finalmente tornata a casa. La vincitrice del Grande Fratello, che il 29 agosto aveva emozionato tutti con il suo primo messaggio post-operatorio su Instagram, è riapparsa sui social con una storia semplice ma carica di significato: un selfie in auto, mascherina sul volto e la frase “E dopo due mesi si torna a casa”. Poche parole, ma sufficienti a raccontare la fine di un percorso complesso e il ritorno a una quotidianità che sa di rinascita. La giovane umbra, divenuta nota al grande pubblico per la sua dolcezza e la forza dimostrata nella Casa più spiata d’Italia, aveva già commosso i fan nel suo primo messaggio dopo l’operazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
