Martina De Ioannon choc | dopo l’addio a Ciro in segreto con lui Ma li hanno scoperti

Il destino, si sa, a volte ama divertirsi intrecciando i fili delle storie d'amore più chiacchierate della televisione. E così, nel vivace universo di "Uomini e donne", il talk dei sentimenti guidato da Maria De Filippi, una coppia che aveva fatto sognare il pubblico sembra essersi ritrovata proprio quando tutto sembrava ormai perduto. Lei è Martina De Ioannon, ex tronista dal sorriso dolce e dallo sguardo deciso, che nei mesi scorsi aveva lasciato lo studio di Canale 5 mano nella mano con Ciro Solimeno, coronando quella che allora appariva come una favola moderna. Il loro percorso televisivo era stato intenso, scandito da sguardi, confronti e momenti di autentica emozione.

