Martedì perturbato e burrascoso in Appennino | scatta una nuova allerta meteo
Si annuncia un martedì perturbato sull'Emilia Romagna e particolarmente ventoso sull'entroterra forlivese. “Sono previste - si legge nell'avviso - condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, più probabili sulle aree montane centrali della regione con precipitazioni intense, che. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
