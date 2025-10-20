Martedì 21 ottobre ci sarà uno sciopero dei treni? No o meglio | non proprio

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un altro sciopero in vista, ma questa volta per chi viaggia non dovrebbero esserci particolari disagi. Questo almeno è l'auspicio in vista dell'agitazione indetta per la giornata di martedì 21 ottobre dal sindacato Cobas lavoro, nonché dal Coordinamento ferrovieri e dall'Assemblea nazionale dei. 🔗 Leggi su Today.it

