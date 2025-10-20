Marta Kostyuk sa perché Sabalenka e Swiatek dominano tra le donne | Alti livelli di testosterone

La tennista ucraina Marta Kostyuk, attuale numero 27 al mondo, spiega perché Aryna Sabalenka e Iga Swiatek partono molto avvantaggiate nei suoi confronti: "Alcune hanno un livello di testosterone più alto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marta Kostyuk sa perché Sabalenka e Swiatek dominano tra le donne: “Alti livelli di testosterone” - La tennista ucraina Marta Kostyuk, attuale numero 27 al mondo, spiega perché Aryna Sabalenka e Iga Swiatek partono molto avvantaggiate nei suoi confronti ... Riporta fanpage.it

Marta Kostyuk, la principessa ucraina del Roland Garros: doppio da sogno! - Il primo è quello di Carlos Alcaraz trionfatore dello Slam parigino dopo due fantastiche rimonte, sotto 2- Come scrive affaritaliani.it