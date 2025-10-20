Marsciano nuovo corso di Scienze umane all' istituto Salvatorelli-Moneta

A Marsciano da quest’anno è attivo un nuovo corso di studi: si tratta dell’indirizzo del liceo delle Scienze umane, opzione economico-sociale presso l’istituto omnicomprensivo Salvatorelli-Moneta. L’anno scolastico 202526 conta già due classi prime, segno dell’interesse crescente verso questo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

