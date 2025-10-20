Una mossa diplomatica di portata storica segna una nuova fase nel contenzioso del Sahara Occidentale. Gli Stati Uniti, in qualità di penholder* del dossier, hanno presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU un progetto di risoluzione che riconosce formalmente la proposta di autonomia avanzata dal Marocco nel 2007 come «base seria, credibile e realistica» e, come recita il testo, «la più credibile per una soluzione giusta e duratura del conflitto». Il documento proroga il mandato della missione Minurso fino al 31 gennaio 2026 e invita le parti – Marocco, Algeria, Fronte Polisario e Mauritania – a riprendere negoziati diretti senza condizioni, fondati esclusivamente sulla proposta marocchina. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Marocco, svolta storica all’ONU sul Sahara: la proposta di autonomia diventa la via ufficiale per la pace