Marocco svolta storica all’ONU sul Sahara | la proposta di autonomia diventa la via ufficiale per la pace
Una mossa diplomatica di portata storica segna una nuova fase nel contenzioso del Sahara Occidentale. Gli Stati Uniti, in qualità di penholder* del dossier, hanno presentato al Consiglio di Sicurezza dell’ONU un progetto di risoluzione che riconosce formalmente la proposta di autonomia avanzata dal Marocco nel 2007 come «base seria, credibile e realistica» e, come recita il testo, «la più credibile per una soluzione giusta e duratura del conflitto». Il documento proroga il mandato della missione Minurso fino al 31 gennaio 2026 e invita le parti – Marocco, Algeria, Fronte Polisario e Mauritania – a riprendere negoziati diretti senza condizioni, fondati esclusivamente sulla proposta marocchina. 🔗 Leggi su Panorama.it
