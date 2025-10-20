Mark Wahlberg nel thriller Flight Risk diretto da Mel Gibson in prima TV su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA, il nuovo thriller ad alta tensione diretto dal Premio Oscar® Mel Gibson e interpretato da Mark Wahlberg, in arrivo lunedì 20 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. FLIGHT RISK – TRAPPOLA AD ALTA QUOTA è un concentrato di tensione,. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Mark Wahlberg nel thriller “Flight Risk”, diretto da Mel Gibson, in prima TV su Sky Cinema e NOW

