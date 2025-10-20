Guillermo Mariotto tuona contro Barbara d’Urso, vincitrice della scorsa puntata di Ballando con le Stelle. Il giudice non ci sta e si scaglia contro la conduttrice. Non ci siamo. È tutto recitato! Una grande recita, infatti la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. Santa Barbara, sono così brava, così compita, così perfetta. È proprio così? Ma per carità, la conosciamo.! Così Mariotto a La Volta Buona. Caterina Balivo ha mandato la clip sul dietro le quinte di Ballando con la d’Urso che dice “Va tutto benissimo” e Mariotto ha detto, non si è sentito l’audio ma il labiale è inequivocabile: “Insopportabile”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MARIOTTO CONTRO BARBARA D’URSO: “QUALE SANTA, È UNA IENA! UNA GRANDE RECITA…”