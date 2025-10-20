A Ballando hanno deciso di spingere il piede sull’acceleratore. E così Barbara D’Urso non dovrà ‘guardarsi’ soltanto dai commenti della nemica dichiarata Selvaggia Lucarelli, ma pure da quelli di Guillermo Mariotto. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il giudice del talent show di Milly Carlucci va all’attacco diretto dell’ex conduttrice Mediaset, etichettando come finto l’atteggiamento remissivo mostrato, sino ad ora, nello show del sabato sera di Rai 1. Non ci siamo. E’ tutto recitato, è una grande recita. Infatti, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. E’ una recita: Santa Barbara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Mariotto all’attacco di Barbara D’Urso: “È tutta una grande recita. Fa la santa ma è una iena”