Mariotto all’attacco di Barbara D’Urso | È tutta una grande recita Fa la santa ma è una iena

Davidemaggio.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ballando hanno deciso di spingere il piede sull’acceleratore. E così Barbara D’Urso non dovrà ‘guardarsi’ soltanto dai commenti della nemica dichiarata Selvaggia Lucarelli, ma pure da quelli di Guillermo Mariotto. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, il giudice del talent show di Milly Carlucci va allattacco diretto dell’ex conduttrice Mediaset, etichettando come finto l’atteggiamento remissivo mostrato, sino ad ora, nello show del sabato sera di Rai 1. Non ci siamo. E’ tutto recitato, è una grande recita. Infatti, io la sto rivalutando più come attrice che come conduttrice. E’ una recita: Santa Barbara. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

mariotto all8217attacco di barbara d8217urso 200 tutta una grande recita fa la santa ma 232 una iena

© Davidemaggio.it - Mariotto all’attacco di Barbara D’Urso: “È tutta una grande recita. Fa la santa ma è una iena”

Approfondisci con queste news

Ballando con le stelle 2025, Mariotto stronca Marcella Bella e fa spoiler su Barbara D’Urso/ “Con Selvaggia…” - Guillermo Mariotto lancia i primi spoiler e giudizi sui concorrenti annunciati di Ballando con le stelle 2025: prima stoccata a Marcella Bella I primi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle ... Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mariotto All8217attacco Barbara D8217urso