Mario Chiavalin ridà voce a Giuseppe Taliercio su Prime Video

. Il regista veneto riporta alla luce la tragica storia del dirigente Montedison, vittima delle Brigate Rosse, trasformando la memoria in un racconto intenso di umanità, coraggio e verità storica. Una storia che riemerge dal silenzio. Il 18 ottobre 2025, sulla piattaforma Prime Video, debutta Giuseppe Taliercio – Il delitto perduto, l’ultimo lavoro firmato dal regista Mario Chiavalin. L’autore, conosciuto per la sua capacità di raccontare la realtà con autenticità e profondità, riporta sullo schermo la vicenda di Giuseppe Taliercio, dirigente dello stabilimento Montedison di Porto Marghera, rapito e assassinato nel 1981 dalla “colonna veneta” delle Brigate Rosse. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Mario Chiavalin ridà voce a Giuseppe Taliercio su Prime Video

