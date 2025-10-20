LA SPEZIA Anche se il suo nome si porta dietro la fresca brezza del mare e le interminabili giornate di sole che solo l’estate riesce a regalare, la sua storia, purtroppo, non è altrettanto spensierata e felice. Marino, infatti, che è un bellissimo gattone adulto di razza europea comune a pelo corto grigio, percorso da striature più scure che diventano progressivamente maculate sino a conferirgli un effetto leopardato, si trova attualmente ospite del gattile municipale della Spezia. Con i suoi occhi vivaci e furbi color di giada, e il suo carattere affettuoso, Marino è un gatto capace di ricambiare le attenzioni e le cure che i volontari de ‘L’Impronta’ della struttura di via del Monte gli riservano da quando la sua padrona, ricoverata in una struttura, non ha più potuto occuparsi di lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marino, effetto leopardo. Con lo sguardo di giada