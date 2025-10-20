Marini Industrie compie 80 anni festa con dipendenti e amici E il nuovo premio Art is coming

Prato, 20 ottobre 2025 – A desinare di domenica in fabbrica come una grande famiglia. E’ lo spirito che si respirava ieri alla Marini industrie a Montemurlo, che con una festa nel piazzale ha celebrato i suoi 80 anni. Un’occasione che, come hanno detto Riccardo Marini insieme al fratello Roberto e ai figli Francesco e Jessica, la terza generazione in azienda, “abbiamo voluto vivere insieme a quanti con noi hanno percorso un tratto della nostra storia”. Così vi hanno preso parte collaboratori, famiglie, istituzioni e amici per celebrare un traguardo importante che guarda al futuro con lo stesso spirito di curiosità e ricerca che accompagna Marini Industrie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marini Industrie compie 80 anni, festa con dipendenti e amici. E il nuovo premio “Art is coming”

