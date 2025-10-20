Mariano Comense (Como), 20 ottobre 2025 – Si è presentato al bar con una mannaia di grosse dimensioni, con la quale si aggirava tra i clienti seduti ai tavolini ieri pomeriggio, domenica 19 ottobre. Dopo un vano tentativo di allontanarlo, il titolare del locale ha chiamato i carabinieri di Mariano Comense, (in provincia di Como), intervenuti con due pattuglie in via Matteotti, dove hanno trovato un ventiquattrenne di Mariano Comense, ancora in piedi tra i clienti, mentre brandiva la mannaia. L’aggressione ai danni dei carabinieri . Subito i militari sono riusciti ad allontanare il coltello, ma a quel punto è iniziato un difficile tentativo di identificarlo e portarlo in caserma, durante il quale il ragazzo, finito poi agli arresti con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, si è mostrato tutt'altro che collaborativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mariano Comense, entra al bar e gira tra i tavolini con una grossa mannaia: arrestato