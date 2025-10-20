Maria Teresa Imparato Avanti Campania | Inizia un nuovo percorso politico

Fremondoweb.com | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Con emozione e senso di responsabilità annuncia la sua candidatura alle regionali, puntando su dialogo, diritti e partecipazione “Con grande emozione e senso di responsabilità condivido la mia scelta di candidarmi alle prossime elezioni regionali nella lista Avanti . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Maria Teresa Imparato (Avanti Campania): "Inizia un nuovo percorso politico"

maria teresa imparato avantiRegionali. Avanti Campania, in campo per le regionali Maria Teresa Imparato Politica - Continua senza sosta il radicamento territoriale della Lista Avanti Campania che consolida la sua missione di rappresentare l’area dell’innovazione e della modernizzazione in Campania, un punto di ... Lo riporta realtasannita.it

