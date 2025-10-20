Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati? Lei avrebbe già ritrovato l’amore

20 ott 2025

Dopo 5 anni è finita la storia d'amore tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, a riferirlo è Dagospia. Un anno fa lui aveva confessato che stavano provando ad avere un bambino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

maria elena boschi e giulio berruti si sono lasciati lei avrebbe gi224 ritrovato l8217amore

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati? Lei avrebbe già ritrovato l'amore

