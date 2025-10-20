Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati | l' addio a sorpresa dopo 5 anni e il sogno infranto di avere un figlio insieme

20 ott 2025

Amore al capolinea per Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. La parlamentare e il dentista e attore romano pare si siano detti definitivamente addio, proprio quando si parlava di matrimonio e. 🔗 Leggi su Leggo.it

maria elena boschi e giulio berruti si sono lasciati l addio a sorpresa dopo 5 anni e il sogno infranto di avere un figlio insieme

© Leggo.it - «Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati»: l'addio a sorpresa dopo 5 anni e il sogno infranto di avere un figlio insieme

