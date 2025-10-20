Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati è calato definitivamente il sipario | le voci di rottura

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero detti addio. L'indiscrezione circolata in queste ore parla di una rottura definitiva. Eppure solo qualche mese fa, l'attore e dentista parlava del desiderio di avere un figlio che condivideva con la sua compagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Ieri una splendida serata a Torino parlando di Palestina con Francesca Albanese, Pablo Trincia e Maria Elena Delia alla festa di Proxima. Tantissima gente come è tanta la voglia di partecipazione, di ascoltare, saperne di più e fare la propria parte. Contro l'ec - facebook.com Vai su Facebook

Maria Elena Delia, la portavoce italiana della Flotilla, ha cancellato tutti i suoi post. Piano piano ne emerge qualcuno, come ad esempio questo che inneggia all’uccisione dei soldati israeliani. Pensava di arrivare a Gaza senza incontrare una pattuglia di contr - X Vai su X

"Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati". Rottura confermata, altro che matrimonio e figli - Anche Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono detti addio, la coppia si è rotta dopo 5 anni insieme. Si legge su affaritaliani.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, l'amore è finito: perché si sono lasciati dopo 5 anni - La storia tra la politica e l'attore pare sia finita veramente: l'indiscrezione parla di 'forti tensioni' nella coppia. Segnala libero.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati: l’indiscrezione - Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sarebbero lasciati dopo cinque anni insieme, scopri i dettagli dell'indiscrezione. Segnala donnaglamour.it