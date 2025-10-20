Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si separano dopo cinque anni | cosa è successo

La fine di un amore tra politica e spettacolo. La storia d’amore tra Maria Elena Boschi, 44 anni, e Giulio Berruti, 41, è ufficialmente giunta al termine. Dopo cinque anni di fidanzamento, l’ex ministra e deputata di Italia Viva avrebbe deciso di chiudere il rapporto con l’attore e medico romano, attualmente impegnato a tempo pieno nel suo studio di chirurgia estetica. La notizia è stata lanciata da Dagospia e successivamente confermata dal Corriere della Sera tramite fonti vicine all’ex coppia. Negli ultimi mesi, dopo numerosi servizi fotografici e apparizioni pubbliche insieme, le manifestazioni d’affetto e le uscite di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si erano notevolmente diradate. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si separano dopo cinque anni: cosa è successo

Scopri altri approfondimenti

Dagospia annuncia con ironia la rottura tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti dopo quattro anni di relazione e progetti di famiglia - facebook.com Vai su Facebook

Ascolta "Tra Le Pagine con Marina Maria Elena Gullo puntata del 2025/10/10" - X Vai su X

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si sono lasciati: Amore al capolinea dopo 5 anni di relazione - L'intreccio è continuato per cinque anni tra quadretti familiari pieni di buona volontà ma sempre più carichi di tensioni. Secondo comingsoon.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, l'amore è finito: perché si sono lasciati dopo 5 anni - La storia tra la politica e l'attore pare sia finita veramente: l'indiscrezione parla di 'forti tensioni' nella coppia. Come scrive libero.it

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni: il motivo - Sarebbe finita la storia d’amore tra la politica Maria Elena Boschi e il dentista e attore romano Giulio Berruti. notizie.it scrive