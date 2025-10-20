Rassicuriamo tutti: Blanca sta bene. Ma che spavento! Mai le era successo di finire lei stessa al centro di un crimine così odioso. O meglio, era da tempo che non le succedeva. Fortuna che c’è Liguori. Stasera in tv torna con la quarta puntata (su 6) Blanca, la serie tv di grandissimo successo di Rai 1. L’appuntamento è, come sempre, per le 21.30 in televisione. E in contemporanea in streaming anche sulla piattaforma di RaiPlay. Dove è possibile rivedere sia le puntate già trasmesse che quelle delle stagioni passate. Protagonisti di una delle fiction più amate (dati d’ascolto alla mano è quella che sta attirando più spettatori dall’inizio della stagione, sempre sui 4 milioni), sono Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Maria Chiara Giannetta è Blanca nella terza stagione della serie di Rai 1: stasera in tv la nostra consulente viene brutalmente aggredita