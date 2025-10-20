Maresciallo dei Carabinieri stroncato da un malore a 47 anni

Tempo di lettura: < 1 minuto Malore improvviso ha stroncato stamane il maresciallo Adriano Picardi, 47 anni, in servizio al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Napoli. Il militare è deceduto nella sua abitazione di Santo Stefano del Sole.   Il sindaco di Santo Stefano del Sole, Gerardo Santoli nè da notizia: «Siamo distrutti. Questo lutto ha colpito ogni famiglia e tutta la comunità si stringe intorno ai suoi parenti e familiari. Un dolore immenso, inaspettato, un risveglio tragico per la nostra piccola comunità». Originario di Chiusano San Domenico, Picardi era stimato nel territorio d’origine. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

