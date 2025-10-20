Maresciallo dei Carabinieri muore improvvisamente a 47 anni | lutto nei comuni di Santo Stefano del Sole e Chiusano San Domenico
Un malore improvviso ha stroncato stamane il maresciallo Adriano Picardi, 47 anni, in servizio al Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dei Carabinieri di Napoli. Il militare è deceduto nella sua abitazione di Santo Stefano del Sole; i soccorsi sono intervenuti ma non hanno potuto evitarne la morte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
