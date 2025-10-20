Marco Barcaroli un viaggio sonoro tra luce e ombra

Un viaggio circolare nella personalità, tra cinema e suono d’autore: il 24 ottobre arriva “Split To Stay Whole”, il nuovo album di Marco Barcaroli. Dieci tracce che nascono come autoterapia, tra estetiche industrial e riflessi lynchiani, dove fine e inizio si toccano. Un’opera pensata per ascoltare le contraddizioni e ritrovarsi, persino quando ci si sente . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Marco Barcaroli, un viaggio sonoro tra luce e ombra

