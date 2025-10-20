Marchegiani | Con il Como puoi anche perdere ma non è possibile che una squadra come la Juve debba aspettare il minuto 89 per…

Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, ha commentato così la brutta sconfitta della Juventus con il Como. La sconfitta della Juventus allo stadio Sinigaglia contro il Como non è passata inosservata e ha acceso il dibattito sulla reale consistenza della squadra di Igor Tudor. Negli studi di Sky Calcio Club, l’ex portiere e oggi opinionista Luca Marchegiani ha fornito un’analisi molto critica della prestazione bianconera, mettendo in dubbio l’assetto tattico scelto dal tecnico. Marchegiani ha iniziato la sua riflessione ponendo un interrogativo pesante sulla gestione tecnica, suggerendo che il sistema di gioco attuale potrebbe non essere quello ideale per il materiale a disposizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

