Mara Venier festa di compleanno a Che Tempo Che Fa | il video dal camerino
I festeggiamenti per Mara Venier che oggi, lunedì 20 ottobre compie 75 anni, sono iniziati nella notte, virtualmente con i primi auguri espressi sul profilo ufficiale di Che Tempo Che Fa e poi con una festicciola organizzata nel camerino del programma di Fabio Fazio. È stata la stessa conduttrice. 🔗 Leggi su Today.it
