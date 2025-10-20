Mara Venier festa di compleanno a Che Tempo Che Fa | il video dal camerino

Today.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I festeggiamenti per Mara Venier che oggi, lunedì 20 ottobre compie 75 anni, sono iniziati nella notte, virtualmente con i primi auguri espressi sul profilo ufficiale di Che Tempo Che Fa e poi con una festicciola organizzata nel camerino del programma di Fabio Fazio. È stata la stessa conduttrice. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Buon compleanno, Mara Venier! Ecco chi festeggia il compleanno il 20 ottobre - Oggi, 20 ottobre, è il giorno del compleanno della signora della televisione italiana, Mara Venier. Riporta supereva.it

mara venier festa compleannoMara Venier compie 75 anni, com'è cambiata: le nozze a 17 anni, l'intervento all'occhio, il tatuaggio con il nipote e l'amore per Nicola Carraro - Dagli esordi come modella negli anni ’70 al debutto sul grande schermo in alcune delle più iconiche commedie all’italiana, la sua è ... Come scrive leggo.it

mara venier festa compleannoMara Venier, la signora della domenica compie 75 anni. Due figli, l'amore e il matrimonio con Nicola Carraro. Arbore e Calà: i due ex, ora amici - Mara Venier, vero nome Mara Povoleri nata a Venezia il 20 ottobre 1950, a 17 anni anni rimane incinta del fidanzato, il modello veneziano Francesco Ferracini. Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Mara Venier Festa Compleanno