Mara Venier compie 75 anni il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla ‘zia d’Italia’

(Adnkronos) – Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier compie oggi 75 anni. Per l'occasione su Instagram ha pubblicato una sua foto e si è dedicata un pensiero: "Auguri ragazza". Sotto il post (un primo piano con capelli al vento, occhiali da sole e sciarpa viola) una valanga di auguri alla 'zia d'Italia', da parte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com