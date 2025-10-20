Mara Venier compie 75 anni il mondo dello spettacolo fa gli auguri alla ‘zia d’Italia’
(Adnkronos) – Nata il 20 ottobre 1950, Mara Venier compie oggi 75 anni. Per l'occasione su Instagram ha pubblicato una sua foto e si è dedicata un pensiero: "Auguri ragazza". Sotto il post (un primo piano con capelli al vento, occhiali da sole e sciarpa viola) una valanga di auguri alla 'zia d'Italia', da parte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Argomenti simili trattati di recente
Mara Venier compie 75 anni! Nell 1995 Mara Venier condusse insieme a Corrado la cerimonia dei Telegatti. Ti ricordi questo momento? Il video integrale è su Mediaset Play Cult - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Mara Venier compie 75 anni, com'è cambiata: le nozze a 17 anni, l'intervento all'occhio, il tatuaggio con il nipote e l'amore per Nicola Carraro - Dagli esordi come modella negli anni ’70 al debutto sul grande schermo in alcune delle più iconiche commedie all’italiana, la sua è ... Da leggo.it
Mara Venier, "la signora della domenica" spegne 75 candeline - Recita in "La voce del cuore" e conduce "Domenica In". Come scrive msn.com
Mara Venier, la signora della domenica compie 75 anni. Due figli, l'amore e il matrimonio con Nicola Carraro. Arbore e Calà: i due ex, ora amici - Mara Venier, vero nome Mara Povoleri nata a Venezia il 20 ottobre 1950, a 17 anni anni rimane incinta del fidanzato, il modello veneziano Francesco Ferracini. corriere.it scrive