Mara Venier compie 75 anni ieri e oggi | come è cambiata negli anni
Mara Venier compie 75 anni. Un traguardo importante per una donna che ha attraversato la tv italiana come pochi altri: dai primi passi a Mestre ai pomeriggi in diretta su Rai 1, ha vissuto una vita fatta di sfide, amori, cambiamenti e grandi ritorni. Oggi la conosciamo come la “zia d’Italia”, ma dietro il sorriso familiare c’è la storia di una donna che si è reinventata più volte senza mai smettere di essere se stessa. Gli inizi: Venezia, Mestre e Roma. Prima di diventare Mara Venier, la zia che tutti conoscono, c’è stata una ragazza di nome Mara Povoleri, cresciuta tra i canali di Venezia e le strade di Mestre. 🔗 Leggi su Dilei.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Mara Venier compie 75 anni! Nell 1995 Mara Venier condusse insieme a Corrado la cerimonia dei Telegatti. Ti ricordi questo momento? Il video integrale è su Mediaset Play Cult - facebook.com Vai su Facebook
Domenica in: se Mara Venier vuole voltare pagina, figuriamoci il pubblico - X Vai su X
Mara Venier compie 75 anni: la sorpresa per lei in camerino a Che Tempo Che Fa, guarda - Mara Venier compie 75 anni: la sorpresa per lei in camerino a Che Tempo Che Fa, guarda cosa le hanno preparato ... Si legge su gossip.it
Mara Venier compie 75 anni: dai grandi amori al successo in TV, la "zia d’Italia" che ha conquistato il cuore di tutti - Mara Venier festeggia i suoi 75 anni con una vita straordinaria alle spalle, fatta di successi televisivi, grandi amori, sfide personali e tanta autenticità. Secondo msn.com
CARRIERA Mara Venier compie 75 anni: la carriera della “signora della domenica” - Nata a Venezia nel 1950, si trasferisce a Roma nel 1971 per intraprendere la carriera di attrice, esordendo come p ... Riporta statoquotidiano.it