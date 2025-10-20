Mara Venier compie 75 anni | dai grandi amori al successo in TV la zia d’Italia che ha conquistato il cuore di tutti
Mara Venier spegne 75 candeline il 20 ottobre 2025, e con lei festeggia un pezzo importante della storia della televisione italiana. Nata a Venezia come Mara Povoleri, oggi è un’icona amata da intere generazioni. Dai primi passi come modella negli anni ’70, ai film del cinema popolare italiano, fino alla consacrazione definitiva con “ Domenica In ”, la sua è una vita piena di traguardi, cadute, rinascite e tanto amore. Ecco com’è cambiata nel tempo. Le origini: da Venezia a Roma, passando per il cinema. Classe 1950, Mara Venier nasce a Venezia da papà Giovanni, fruttivendolo al mercato di Rialto, e mamma Elsa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
