Mara Venier compie 75 anni com' è cambiata | le nozze a 17 anni l' intervento all' occhio il tatuaggio con il nipote e l' amore per Nicola Carraro

Leggo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mara Venier spegne 75 candeline. Dagli esordi come modella negli anni?70 al debutto sul grande schermo in alcune delle più iconiche commedie all?italiana, la sua è una. 🔗 Leggi su Leggo.it

