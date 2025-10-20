Mantovano | Il vero cambio culturale è convincersi che ogni droga fa male Il governo raddoppia le risorse sulla prevenzione

“Abbiamo più risorse: da un anno all’altro nel 2025 sono raddoppiate, in programmi di prevenzione, di recupero, nell’assunzione del personale. Ma la cosa più importante di tutte, quella che davvero può segnare il passo e apportare un cambio culturale è convincersi che la droga fa male, ogni droga fa male”. Lo ha detto Alfredo Mantovano, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche antidroga, a margine del convegno a Palazzo Madama dal titolo ”Liberi dalle droghe, liberi dalle paure”. L’esponente del governo Meloni ha spiegato che “Il problema non è come assumi una sostanza, come purtroppo ritiene qualche municipio sul territorio italiano, che si occupa di modalità e di distribuzione di siringhe sterili o materiale asettico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

