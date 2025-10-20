Mansioni superiori Dsga | la Cassazione spiega come calcolare l' indennità
La Cassazione interviene sul calcolo dell'indennità per le mansioni superiori Dsga svolte dagli assistenti amministrativi. La normativa, modificata dalla Legge di Stabilità 2013, stabilisce un metodo preciso. Il compenso è pari alla differenza retributiva tra lo stipendio iniziale del Dsga e il trattamento economico complessivo dell'assistente. Questo meccanismo, avallato dalla Consulta, riduce l'indennità all'aumentare dell'anzianità di servizio.Il meccanismo della Legge di Stabilità 2013La questione del compenso per gli assistenti amministrativi che assumono l'incarico di Direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) è stata ridefinita in modo significativo dalla Legge di Stabilità 2013. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
