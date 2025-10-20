Manovra Zaffini FdI | I 30 miliardi in Sanità a fine legislatura dimostreranno l’impegno di questo governo | INTERVISTA
Lo sguardo è rivolto allo spazio di integrazione tra sociale e sanità. Le forze sono impegnate sull’assistenza al cittadino. E la missione è una: sanare quella “terra di nessuno dove vive il cittadino fragile“. Il senatore Francesco Zaffini ha le idee piuttosto chiare su come la Confederazione Federsanità Anci Regionali dovrebbe muoversi sicché si favorisca . L'articolo Manovra, Zaffini (FdI): “I 30 miliardi in Sanità, a fine legislatura dimostreranno l’impegno di questo governo” INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
