Manovra Uap | Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture

Ildifforme.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Finalmente troviamo una disposizione a tutela della salute dei cittadini”. Nella Manovra, infatti, si “subordina l’erogazione di servizi diagnostici nelle farmacie al rispetto dei criteri previsti per tutte le altre strutture sanitarie dal decreto legislativo n. 5021992 per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento al Servizio sanitario nazionale”. Così Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione nazionale ambulatori, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

