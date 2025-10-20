Manovra Uap | Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture

(Adnkronos) – “Finalmente troviamo una disposizione a tutela della salute dei cittadini”. Nella Manovra, infatti, si “subordina l’erogazione di servizi diagnostici nelle farmacie al rispetto dei criteri previsti per tutte le altre strutture sanitarie dal decreto legislativo n. 5021992 per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento al Servizio sanitario nazionale”. Così Mariastella Giorlandino, presidente dell’Unione nazionale ambulatori, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Manovra, Uap: “Bene norma per servizi in farmacia regolamentati come in altre strutture”

Scopri altri approfondimenti

Mio commento alla manovra. Bene la riduzione dell’Irpef, ma purtroppo non basta: la perdita di valore dei salari da recuperare è troppo grande per essere compensata da qualche punto di aliquota. Malissimo la norma sulla flat tax per aumenti contrattuali. - X Vai su X

MANOVRA DI BILANCIO APPROVATA ALLA CAMERA: A TRENTO PATTON SU RIFORMA AUTONOMIA DICE "BENE RECUPERO DELLE COMPETENZE" Il Consiglio dei Ministri ha approvato la legge di bilancio che ora continuerà con l'iter parlamentare. P - facebook.com Vai su Facebook

MANOVRA 2026/ Bettelli (Federmacchine): bene Zes Unica e Nuova Sabatini, ma restano criticità da risolvere - La Legge di Bilancio 2026 presenta alcuni interventi a sostegno del sistema produttivo italiano che meritano una valutazione. Secondo ilsussidiario.net

Manovra: Turco, M5S proporra' 'norma Olivetti' per tetto retribuzioni top manager - "Certo, le banche e le grandi aziende sono entita' private e formalmente libere di determinare le proprie politiche retributive. Lo riporta borsaitaliana.it