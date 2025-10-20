Manovra tutti i contenuti a sostegno di famiglie lavoro imprese | dalla sanità alla pace fiscale

Ecco i punti principali della manovra approvata dal Consiglio dei ministri lo scorso 17 ottobre 2025 sotto la presidenza della premier Giorgia Meloni e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 prevede un intervento di circa 18 miliardi medi annu i. La manovra, che non comporta un aumento del disavanzo pubblico, è responsabile e sostenibile, conferma il percorso di risanamento dei conti dello Stato con la priorità verso i redditi più bassi, il lavoro dipendente, il ceto medio, la famiglia, le imprese attraverso misure mirate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Manovra, tutti i contenuti a sostegno di famiglie, lavoro, imprese: dalla sanità alla pace fiscale

Approfondisci con queste news

18 Ottobre: manovra da 18 miliardi, confronto Trump - Zelens’kyj, tutti con Ranucci #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Casa, mobili e elettrodomestici: tutti i bonus prorogati in manovra - X Vai su X

Manovra, tutti gli aiuti per le imprese: incentivi e novità dal Governo - Nella Manovra il Governo punta a sostenere la crescita delle imprese con incentivi fiscali, bonus per l’innovazione e misure mirate per Pmi e industria nazionale ... Come scrive quifinanza.it

Manovra 2025, ecco le novità: taglio dell’Irpef e tasse per miliardari, banche e assicurazioni - La bozza della manovra prevede una riduzione dell'imposta se banche e assicurazioni sbloccheranno le riserve, con un'aliquota che scenderà dal 40% al 27,5% nel 2026. Riporta milanofinanza.it

Manovra 2026, tutti i bonus e gli incentivi presenti nella Legge di Bilancio - "È una Manovra seria che si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzi ... Scrive tg24.sky.it