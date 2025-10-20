Manovra tutti gli aiuti per le imprese | incentivi e novità dal Governo
È uno dei temi centrali dell’agenda politica ed economica, perché riguarda da vicino la crescita del nostro Paese e l’impatto sulle nostre tasche. Con la presentazione della Legge di Bilancio 2026, il Governo ha messo in campo una Manovra da circa 18 miliardi di euro, destinata in larga parte a sostenere il sistema produttivo italiano. All’interno del provvedimento trovano spazio incentivi fiscali, contributi per le imprese, e misure per promuovere l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il Governo vorrebbe, nelle intenzioni, rafforzare la competitività delle aziende italiane, sostenere gli investimenti, e incentivare l’occupazione, in particolare nei settori strategici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Scopri altri approfondimenti
18 Ottobre: manovra da 18 miliardi, confronto Trump - Zelens’kyj, tutti con Ranucci #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Casa, mobili e elettrodomestici: tutti i bonus prorogati in manovra - X Vai su X
Manovra, tutti gli aiuti per le imprese: incentivi e novità dal Governo - Nella Manovra il Governo punta a sostenere la crescita delle imprese con incentivi fiscali, bonus per l’innovazione e misure mirate per Pmi e industria nazionale ... Da quifinanza.it
Manovra 2026, dagli ammortamenti al credito d’imposta Zes: gli incentivi per le imprese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra 2026, dagli ammortamenti al credito d’imposta Zes: gli incentivi per le imprese ... Come scrive tg24.sky.it
Manovra 2026, aumento delle pensioni minime di 20 euro al mese, 260 all’anno. BOZZA - Il governo ha approvato venerdì 16 ottobre in Consiglio dei ministri la Legge di Bilancio 2025, una manovra da 18,7 miliardi di euro che punta su quattro pilastri strategici: sostegno alle famiglie, r ... Si legge su orizzontescuola.it