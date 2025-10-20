È uno dei temi centrali dell’agenda politica ed economica, perché riguarda da vicino la crescita del nostro Paese e l’impatto sulle nostre tasche. Con la presentazione della Legge di Bilancio 2026, il Governo ha messo in campo una Manovra da circa 18 miliardi di euro, destinata in larga parte a sostenere il sistema produttivo italiano. All’interno del provvedimento trovano spazio incentivi fiscali, contributi per le imprese, e misure per promuovere l’innovazione tecnologica e la transizione digitale. Il Governo vorrebbe, nelle intenzioni, rafforzare la competitività delle aziende italiane, sostenere gli investimenti, e incentivare l’occupazione, in particolare nei settori strategici. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Manovra, tutti gli aiuti per le imprese: incentivi e novità dal Governo