Manovra tensione nel governo sugli affitti brevi Forza Italia | Sbagliato aumentare le tasse noi non informati

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno è iniziata la corsa contro il tempo per definire la legge di Bilancio, coi ministri e i partiti di maggioranza che cercano di tirare dalla propria parta una coperta già di per sé corta (il saldo finale della finanziaria, quest’anno, è di 18 miliardi di euro ). E ad agitare il centrodestra, prima ancora che la manovra venga depositata in Parlamento, è la misura che prevede l’ aumento della tassazione sugli affitti brevi. La cedolare secca, infatti, resterà unicamente al 26%, con la soppressione della riduzione – introdotta lo scorso anno – al 21% per le singole abitazioni. La novità riguarda sia i privati sia chi esercita attività di intermediazione immobiliare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

