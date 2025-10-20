La legge di Bilancio 2026 è già al centro di tensioni interne al governo, con partiti e ministri impegnati a trovare un equilibrio su una coperta finanziaria corta: il saldo finale della manovra è di 18 miliardi di euro. A creare forte contrasto nel centrodestra è la misura che prevede l’aumento della tassazione sugli affitti brevi, con la cedolare secca che resterà al 26%, eliminando la riduzione al 21% introdotta lo scorso anno. La novità interessa sia i privati sia chi opera nell’intermediazione immobiliare. Forza Italia non ci sta. Il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, boccia la scelta: “L’aumento della tassazione sugli affitti brevi è profondamente sbagliato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Manovra, tensione nel governo sugli affitti brevi: Forza Italia critica l’aumento delle tasse