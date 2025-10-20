Manovra tensione nel governo sugli affitti brevi | Forza Italia critica l’aumento delle tasse

Thesocialpost.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge di Bilancio 2026 è già al centro di tensioni interne al governo, con partiti e ministri impegnati a trovare un equilibrio su una coperta finanziaria corta: il saldo finale della manovra è di 18 miliardi di euro. A creare forte contrasto nel centrodestra è la misura che prevede l’aumento della tassazione sugli affitti brevi, con la cedolare secca che resterà al 26%, eliminando la riduzione al 21% introdotta lo scorso anno. La novità interessa sia i privati sia chi opera nell’intermediazione immobiliare. Forza Italia non ci sta. Il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, boccia la scelta: “L’aumento della tassazione sugli affitti brevi è profondamente sbagliato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

manovra tensione nel governo sugli affitti brevi forza italia critica l8217aumento delle tasse

© Thesocialpost.it - Manovra, tensione nel governo sugli affitti brevi: Forza Italia critica l’aumento delle tasse

Leggi anche questi approfondimenti

Manovra, tensione nel governo sugli affitti brevi: Forza Italia critica l’aumento delle tasse - La legge di Bilancio 2026 è già al centro di tensioni interne al governo, con partiti e ministri impegnati a trovare un equilibrio su una coperta ... Si legge su thesocialpost.it

manovra tensione governo affittiManovra, più tasse per gli affitti brevi: cedolare secca sale al 26% - All’interno del testo della Manovra il Governo ha inserito un aumento delle tasse sugli affitti brevi, agendo sulla cedolare secca, che passa per tutti dal 21% al 26% ... Come scrive quifinanza.it

manovra tensione governo affittiManovra 2025, l’aumento della cedolare secca per affitti brevi e B&B sfrattata dalla stessa maggioranza - Ruzzolone del governo sulla Legge di bilancio: nei 137 articoli si nasconde l'aumento della cedolare secca per chi affitta a turisti e studenti ... Segnala startupitalia.eu

Cerca Video su questo argomento: Manovra Tensione Governo Affitti