Manovra Salvini | Tutti possono piangere tranne le banche E sull’aumento delle tasse per affitti brevi | Non aiuta economia

“Tutti possono piangere tranne le banche italiane”. Dal palco della XVI Conferenza di Confcommercio giovani di Milano, il vice premier Matteo Salvini torna a parlare di manovra attaccando in primo luogo le banche e poi commentando l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: “Non mi sembra un buon modo per aiutare l’economia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche”. E sull’aumento delle tasse per affitti brevi: “Non aiuta economia”

Altre letture consigliate

Lega - Salvini Premier. . #MassimoGaravaglia: Chi critica la manovra dice che vale solo 18,5 miliardi, peccato non sia così. In realtà stiamo parlando di 58,5 miliardi considerando la rata da 40 miliardi del superbonus targato 5stelle, una follia che peserà ancor - facebook.com Vai su Facebook

Legge di Bilancio 2026 - Matteo Salvini: «Nella manovra ci sarà un contributo fiscale, tangibile, per i genitori separati che hanno difficoltà con la casa. Sono centinaia di migliaia, genitori, quindi donne e uomini. Sono molto orgoglioso di… https://facebook.co - X Vai su X

Salvini: “Se le banche si lamentano il contributo potrebbe salire da cinque a sette. Tutti possono piangere, tranne loro” - “Se si lamentano, non si tratta di cinque, ma di sei o sette miliardi di contributo delle banche alla manovra, perché tutti possono piangere tranne le banche italiane: è una situazione inaccettabile”. Segnala blitzquotidiano.it

Manovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche italiane” - MILANO (ITALPRESS) – “Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6- Da msn.com

Salvini, se le banche si lamentano sale contributo a manovra - "Se si lamentano non sono cinque ma sono sei, sono sette" i miliardi di contributo delle banche alla manovra, "perché tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentir ... Come scrive msn.com