Manovra Salvini | Tutti possono piangere tranne le banche E sull’aumento delle tasse per affitti brevi | Non aiuta economia

Ilfattoquotidiano.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti possono piangere tranne le banche italiane”. Dal palco della XVI Conferenza di Confcommercio giovani di Milano, il vice premier Matteo Salvini torna a parlare di manovra attaccando in primo luogo le banche e poi commentando l’aumento della cedolare secca sugli affitti brevi: “Non mi sembra un buon modo per aiutare l’economia”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

manovra salvini tutti possono piangere tranne le banche e sull8217aumento delle tasse per affitti brevi non aiuta economia

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche”. E sull’aumento delle tasse per affitti brevi: “Non aiuta economia”

Altre letture consigliate

manovra salvini tutti possonoSalvini: “Se le banche si lamentano il contributo potrebbe salire da cinque a sette. Tutti possono piangere, tranne loro” - “Se si lamentano, non si tratta di cinque, ma di sei o sette miliardi di contributo delle banche alla manovra, perché tutti possono piangere tranne le banche italiane: è una situazione inaccettabile”. Segnala blitzquotidiano.it

manovra salvini tutti possonoManovra, Salvini: “Tutti possono piangere tranne le banche italiane” - MILANO (ITALPRESS) – “Le banche devono pagare 5 miliardi e se si lamentano saranno 6- Da msn.com

manovra salvini tutti possonoSalvini, se le banche si lamentano sale contributo a manovra - "Se si lamentano non sono cinque ma sono sei, sono sette" i miliardi di contributo delle banche alla manovra, "perché tutti possono piangere tranne le banche italiane, è una cosa che non si può sentir ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Manovra Salvini Tutti Possono