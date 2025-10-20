Manovra sale l’aliquota sugli affitti brevi pensione più lontana meno tasse sui festivi | chi ci guadagna e chi ci perde | Il testo in pdf

Novità sulla previdenza: niente proroga di quota 103, salta il rinnovo di Opzione donna. Sale a 300 mila euro la flat tax per i super ricchi, rinforzato il bonus mamme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

manovra sale l8217aliquota160sugli affittiManovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi. Riporta tg24.sky.it

manovra sale l8217aliquota160sugli affittiLa stangata sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% - Nella legge di bilancio del governo Meloni salta la riduzione al 21% per la prima casa messa sul mercato. Scrive today.it

manovra sale l8217aliquota160sugli affittiManovra, più tasse per gli affitti brevi: cedolare secca sale al 26% - All’interno del testo della Manovra il Governo ha inserito un aumento delle tasse sugli affitti brevi, agendo sulla cedolare secca, che passa per tutti dal 21% al 26% ... Riporta quifinanza.it

