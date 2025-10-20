Manovra sale l’aliquota sugli affitti brevi pensione più lontana meno tasse sui festivi | chi ci guadagna e chi ci perde | Il testo in pdf
Novità sulla previdenza: niente proroga di quota 103, salta il rinnovo di Opzione donna. Sale a 300 mila euro la flat tax per i super ricchi, rinforzato il bonus mamme. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Sale il prezzo del gasolio, scende quello della benzina: con la manovra cambiano le accise
Dalla manovra un aiuto ai separati, sale il bonus mamme. Prima casa fuori dall'Isee. Per 'Dedicata a te' 500 milioni
Manovra, per gli affitti brevi la cedolare secca sale al 26%. Cosa cambia? - Nella prima bozza della Legge di Bilancio ci sono conferme, ma anche novità, come quella che riguarda un intervento sulle tasse per gli affitti brevi.
La stangata sugli affitti brevi: la cedolare secca sale al 26% - Nella legge di bilancio del governo Meloni salta la riduzione al 21% per la prima casa messa sul mercato.
Manovra, più tasse per gli affitti brevi: cedolare secca sale al 26% - All'interno del testo della Manovra il Governo ha inserito un aumento delle tasse sugli affitti brevi, agendo sulla cedolare secca, che passa per tutti dal 21% al 26%