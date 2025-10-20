Manovra | Renzi ' se dovevamo avere austerity meglio Monti e Fornero di Giorgetti e Meloni'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Siamo in presenza della legge di bilancio più mediocre degli ultimi anni, se dovevamo avere l'austerity era meglio avere Fornero e Monti, che almeno erano più autorevoli, rispetto a Meloni e Giorgetti. Di lberaldemocratico la manovra non ha neppure la parvenza", "in un contesto in cui il Pil stenta. C'è una sinistra pro-pal e poi c'è un centrosinistra pro Pil, io sono per il Pil". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi intervenendo a Zapping su Rai Radio1. "Un italiano che fa il tifo contro il suo paese non è degno di rappresentare le istituzioni, io se trovo parole di consenso verso il nostro sistema istituzionale nel mondo sono contento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

