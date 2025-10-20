Manovra più tasse per gli affitti brevi | cedolare secca sale al 26%
La bozza della Manovra finanziaria trapelata durante il fine settimana presenta anche un aumento delle tasse sugli affitti brevi. Il Governo ha deciso di aumentare la cedolare secca, la tassazione sostitutiva che permette di non pagare addizionali regionali e comunali e soprattutto di non dover aggiungere il reddito derivato dalle case vacanze all’imponibile Irpef. La cedolare secca passerà per tutti dal 21% al 26%. Questo varrà sia per chi affitta come privato, sia per le società che fanno da sostituto d’imposta, siano essi gestori delle case per conto di privati o siti internet. Oltre a essere un modo per reperire coperture, questa tassa si inserisce nel tentativo del Governo di limitare la diffusione degli affitti brevi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
