Manovra | Piccolotti ' governo taglia fondi cinema per favorire moneta digitale cara a Trump'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Da una parte il Governo decide di abbassare al 26% le tasse sui profitti derivanti dalle stablecoin, moneta digitale molto cara a Trump e agli speculatori che gli girano intorno, dall'altra provvede a un taglio ai fondi per il cinema e l'audiovisivo che può decretare la perdita di migliaia di posti di lavoro nel cinema italiano". Lo dice Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra. "Ancora una volta si favoriscono gli interessi finanziari e speculativi, penalizzando la cultura e i lavoratori del settore creativo, colpito perché considerato ostile in quanto non ideologicamente allineato -prosegue Piccolotti-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

