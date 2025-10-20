Manovra | Piccolotti ' governo taglia fondi cinema per favorire moneta digitale cara a Trump'
Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Da una parte il Governo decide di abbassare al 26% le tasse sui profitti derivanti dalle stablecoin, moneta digitale molto cara a Trump e agli speculatori che gli girano intorno, dall'altra provvede a un taglio ai fondi per il cinema e l'audiovisivo che può decretare la perdita di migliaia di posti di lavoro nel cinema italiano". Lo dice Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra. "Ancora una volta si favoriscono gli interessi finanziari e speculativi, penalizzando la cultura e i lavoratori del settore creativo, colpito perché considerato ostile in quanto non ideologicamente allineato -prosegue Piccolotti-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elisabetta Piccolotti spiega perché Giorgia Meloni non vuole parlare della manovra finanziaria ed evita in tutti i modi di parlare di scuola, lavoro e sanità. Noi non abbiamo di queste paure. Alleanza Verdi e Sinistra Toscana Sinistra Italiana Prato - facebook.com Vai su Facebook
Manovra: Piccolotti, 'governo taglia fondi cinema per favorire moneta digitale cara a Trump' - "Da una parte il Governo decide di abbassare al 26% le tasse sui profitti derivanti dalle stablecoin, moneta digitale molto cara a Trump e agli speculatori che gli girano in ... Da iltempo.it
Banche in rosso, pesano ipotesi Governo su manovra e scenari di M&A - Pioggia di vendite sulle banche a Piazza Affari, con l’indice Ftse Italia All- Scrive ilsole24ore.com
Manovra, la Lega punge Forza Italia: pace fiscale pagata dalle banche - La stoccata a Forza Italia arriva quando alla riunione del consiglio federale a Montecitorio si parla di tasse. Secondo repubblica.it