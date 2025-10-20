Manovra pensioni persone disagiate

19.36 L'aumento delle pensioni per le persone in condizioni disagiate dal 1° gennaio 2026, pari a 20 euro, sarà erogato solo a chi ha un'età pari o superiore a settanta anni.E' quanto emerge da una prima bozza della Manovra di Bilancio. La norma si rifà alla legge 4482001 che aveva portato le pensioni minime al cosiddetto "milione di lire" al mese solo per gli over 70. L'importo annuo del tetto di reddito per ottenere il beneficio è incrementato di 260 euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

