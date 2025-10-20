Manovra pensioni | aumento dal primo gennaio 2026 Ecco chi ne ha diritto Polemica sulla tassa per gli affitti brevi

Manovra: aumento delle pensioni dal 1 gennaio 2026, pari a 20 euro al mese, sarà erogato solo a chi ha un'età pari o superiore a settanta anni ed è in condizioni disagiate. E' scritta nella prima bozza della manovra di bilancio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Manovra, pensioni: aumento dal primo gennaio 2026. Ecco chi ne ha diritto. Polemica sulla tassa per gli affitti brevi

