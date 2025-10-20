Manovra | Orlando ' senza risposte a grandi problemi economia reale'
Roma, 20 ott (Adnkronos) - "La destra e alcune forze della destra in particolare, è andata al governo con una campagna rumorosa contro la dittatura dello spread e delle banche, cui sarebbero stati subalterni i governi precedenti. E oggi, come massima rivendicazione della manovra di bilancio, il governo vanta il fatto di tenere i conti in ordine e quindi di aver fatto scendere lo spread. Nulla di male, naturalmente questo è un obiettivo condivisibile, peccato non ci sia nient'altro rivolto all'economia reale". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd Andrea Orlando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Andrea Orlando, ex ministro ed ex deputato del Partito democratico, oggi consigliere regionale in Liguria, ha commentato a Fanpage.it la misura che il governo Meloni ha inserito nella Manovra 2026 sulle banche. Il fatto “imbarazzante”, ha detto Orlando, è ch - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026 approvata in Cdm: le novità su pensioni, taglio Irpef e nuovi bonus. Meloni: “Non c’è tassa su extraprofitti banche” - La Manovra 2026 è stata approvata in Cdm: ecco le ultime notizie e novità dal Consiglio dei ministri per la prossima legge di bilancio e gli aggiornamenti ... Secondo fanpage.it
Manovra, Orsini cita Meloni: «volare alto» e non si può fare senza le imprese - Il presidente di Confindustria ha lanciato un appello al ministro Giancarlo Giorgetti: la rimodulazione di risorse «non usiamola per abbassare il debito dello Stato, perchè ad oggi servono investiment ... Lo riporta msn.com