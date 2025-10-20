Manovra | Orlando ' senza risposte a grandi problemi economia reale'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "La destra e alcune forze della destra in particolare, è andata al governo con una campagna rumorosa contro la dittatura dello spread e delle banche, cui sarebbero stati subalterni i governi precedenti. E oggi, come massima rivendicazione della manovra di bilancio, il governo vanta il fatto di tenere i conti in ordine e quindi di aver fatto scendere lo spread. Nulla di male, naturalmente questo è un obiettivo condivisibile, peccato non ci sia nient'altro rivolto all'economia reale". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd Andrea Orlando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

