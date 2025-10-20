Manovra | Orfini ' con nuovi tagli a rischio tenuta cinema e audiovisivo'

Roma, 20 ott (Adnkronos) - "Con la nuova Legge di Bilancio il governo Meloni e il ministro Giuli infliggono un altro colpo durissimo al cinema e all'audiovisivo italiani. Dopo anni di attacchi sistematici alla cultura, arriva un nuovo taglio di proporzioni enormi: oltre 190 milioni nel 2026 e 240 milioni a partire dal 2027. Una riduzione del 30 per cento e poi del 35 per cento del Fondo Cinema, che rischia di mettere in ginocchio un intero settore industriale la cui tenuta è già seriamente a rischio". Lo dice Matteo Orfini, deputato del Partito democratico, componente della commissione Cultura della Camera.

